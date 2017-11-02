Лидер Мьянмы призвала жителей мятежного штата Ракхайн не ссориться

Нейпьидо, , 11:05 — REGNUM Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, во время своего визита в мятежный штат Ракхайн, призвала жителей региона не ссориться, сообщает 2 ноября Reuters.

Аун Сан Су Чжи приземлилась в столице штата Ракхайн городе Ситуэ на военном вертолете, она посетит одну из деревень района, в котором зафиксирован исход большего числа беженцев.

«На дороге, где собрались люди, она остановила машину и поговорила с каждым», — заявил представитель мониторинговой группы проекта Аракан Крис Лева.

«Она высказала три основные мысли людям: они должны жить мирно, они не должны ссориться и правительство им поможет», — добавил Лева.

Напомним, 25 августа в Мьянме вспыхнули беспорядки, вызванные нападением боевиков «Армии освобождения рохинджа» на правительственные блокпосты.

В результате ответных действий, страну покинули многие представители народности рохинджа. По данным ООН свыше 600 тыс. человек в настоящий момент проживают в лагерях для беженцев в Бангладеш.

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