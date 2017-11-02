Парашют, но не совсем золотой: о компенсации новосибирскому экс-губернатору

Новосибирск, , 10:59 — REGNUM Выплаты, связанные с досрочным прекращением полномочий губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, нельзя в полной мере назвать «золотым парашютом», считает декан факультета государственного сектора Новосибирского государственного университета экономики и управления Андрей Макарцев.

«Заложенная в пояснительной записке к проекту закона формулировка обоснования «для обеспечения компенсационных выплат в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Новосибирской области» позволяет сделать вывод, что в этом случае речь может идти об обязательных выплатах лицу, прекратившему исполнение полномочий главы субъекта», — отметил ИА REGNUM Макарцев.

Эксперт предположил, что в эту сумму могут быть заложены: во-первых, выплата, предусмотренная ст. 5 закона Новосибирской области от 11 мая 2000 года № 95-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области, и об отдельных вопросах обеспечения деятельности губернатора Новосибирской области» лицам, замещавшим должность главы региона, выплачивается единовременное денежное пособие в размере месячной оплаты труда. А положения ст. 6 закона уточняют, что оплата труда лиц, замещающих должность губернатора области, состоит из ежемесячного денежного содержания (вознаграждения), а также дополнительных выплат в соответствии с действующим законодательством. На ежемесячное денежное содержание (вознаграждение) и дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент.

Во-вторых, компенсация за неиспользованный отпуск. Согласно этому закону лицам, замещающим должность губернатора, устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней с единовременной выплатой в размере двойного ежемесячного денежного содержания (вознаграждения). Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим государственные должности, должность губернатора, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней.

«Дискуссии о том, что эти выплаты будут производиться из областного бюджета и на основании областного закона, не имеют под собой основания. Губернатор является высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, и его труд, и расходы, связанные с прекращением исполнения им своих полномочий, оплачиваются из бюджета субъекта Федерации. При принятии бюджета Новосибирской области на 2017 года эти расходы не были запланированы и внести изменения в бюджет можно только на основании областного закона», — подчёркнул Макарцев.

Проводя параллели, отмечает эксперт, можно вспомнить законопроект, связанный с переносом выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ с декабря 2016 года на сентябрь 2016 года и расходы, связанные с компенсационными выплатами депутатам. В пояснительной записке к проекту закона № 815 174−6 о переносе выборов было отмечено, что «максимальные расходы… составят сумму, равную сумме расходов на депутата Государственной Думы шестого созыва в объеме 1 586 000 рублей, умноженной на 450 депутатов, то есть 713,7млн рублей, за период с 18 октября 2016 года по 4 декабря 2016 года». В принятом законе эта сумма была меньше.

Так что вполне возможно, считает Андрей Макарцев, что в сумму 1,5 млн рублей, которую планируется выплатить бывшему губернатору Новосибирской области, включены расходы на его содержание, которые могли бы быть осуществлены, если бы Владимир Городецкий занимал свою должность до конца срока, на который он был избран — до сентября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно пояснительной записке к проекту закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» досрочная отставка губернатора Новосибирской области Владимира Городецкогообойдётся бюджету субъекта в 1,5 млн рублей. В то же время, доходы областного бюджета на 2017 год составляют 124 310 438,7 тыс. рублей, расходы — 125 617 125,1 тыс. рублей.

Напомним, что Владимир Городецкий был отправлен в отставку указом президента РФ 6 октября 2017 года глава.

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Временно исполняющим обязанности главы области был назначен Андрей Травников.

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