Симоньян: В США есть две точки зрения — истеблишмента и «пропагандистская»

Москва, , 10:55 — REGNUM Цензура и контроль за общественным мнением в США сейчас сильнее, чем в брежневскую эпоху в СССР, заявила 1 ноября главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия-1».

Темой интервью стали гонения американского и британского истеблишмента на российский телеканал, а также включении журналом Forbes Симоньян в список влиятельнейших женщин мира, при чем на 13 позиций выше бывшего кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Отвечая на вопрос ведущего о том, не является ли современная Америка с ее замалчиванием и игнорированием социальных и иных проблем в СМИ подобием СССР времен конца 80-х годов

«Они всегда им были… Система управления Америки… построена в худших традициях… Советского Союза», — отметила Симоньян, добавив, что это система не позволяет дышать полной грудь и именно это стало одно из причин того, почему она решила покинуть США, имея все возможности там остаться.

«В этой системе сейчас любая точка зрения, отличная от точки зрения истеблишмента получает ярлык «пропаганда» и с этим ярлыком живет дальше», — продолжила журналистка, приведя пример своего друга кремленолога, который утверждает, что сейчас в США хуже, чем было в брежневские времена с точки зрения истерии холодной войны.

По ее словам, у упомянутого выше политолога нет сейчас возможности прийти ни на один эфир и написать ни одной статьи, в которой бы он предложил разобраться в текущей ситуации и отказаться от подхода эскалации напряженности к России.

«В чем ужас того тупика, в который зашел либерализм заключается в том, что любая риторика, выходящая за рамки их мантр… получает по шее… Министр иностранных дел Великобритании с трибуны просто разносит депутатов, которые осмеливаются сходить к нам [RT — прим ИА REGNUM ] в эфир», — продолжила Симоньян.

Напомним, что главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Она заняла 52-ю строчку, в то время, как Хилари Клинтон — только 65-ю. Некоторые эксперты считают, что это сделано в рамках пропагандистской компании, чтобы доказать тезис о вмешательстве российских СМИ в прошедшие президентские выборы в США.