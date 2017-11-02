Украина по просьбе Грузии арестовала бывшего чиновника минобороны

Тбилиси, , 12:11 — REGNUM Главная прокуратура Грузии 2 ноября официально подтвердила информацию о задержании на Украине бывшего чиновника министерства обороны Мегиса Кардава, который с 13 февраля 2013 года был объявлен в розыск через Интерпол. По заявлению прокуратуры, Кардава был арестован на основании ходатайства грузинской стороны, и к нему применена мера пресечения в виде экстрадиционного заключения.

«На основании решения компетентного суда Украины, в отношении Мегиса Кардава применено экстрадиционное заключение, и вопрос его экстрадиции в Грузию будет решен в соответствии с украинским законодательством», — заявляют в Главной прокуратуре Грузии.

Бывший начальник департамента военной полиции министерства обороны Грузии Мегис Кардава, занимавший этот пост в правительстве Михаила Саакашвили, обвиняется по целому ряду уголовных дел. В том числе — дело о судебном бунте, по которому Кардава заочно осужден на 3 года и 9 месяцев лишения свободы (статья 1443, часть 2-я УК Грузии (пытки)), дело о так называемой «навтлугской спецоперации», по которому он осужден на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы (статья 1441, часть 2-я УК Грузии), дело о пытках заключенных (статья 1443, часть 2-я УК Грузии), дело об убийстве полковника Серго Тетрадзе (статья 1441, часть 2-я УК Грузии и статья 143, часть 3-я (незаконное лишение свободы)), по которой его приговорили к 9 годам заключения, а также ряд других уголовных дел, часть которых еще находится в стадии судебного рассмотрения.

Напомним, ранее, до перехода Михаила Саакашвили в оппозицию украинским властям, на требования грузинской прокуратуры об аресте и экстрадиции бывших чиновников правительства Саакашвили и самого экс-президента Михаила Саакашвили в Киеве отвечали отказом.

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