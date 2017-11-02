Семьи погибших на озере под Челябинском получат помощь

Челябинск, , 10:45 — REGNUM В Челябинской области семьи погибших 1 ноября на озере Аргази получат материальную помощь. Об этом распорядился губернатор области Борис Дубровский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на озере затонули две лодки. В одной были пять человек. Когда их лодка опрокинулась, они оказались в ледяной воде. Неподалёку рыбачили двое сотрудников полиции. Завидев тонущих людей, они бросились им на помощь. Им удалось подобрать пострадавших в свою лодку. Но по пути к берегу и их судно затонуло. Двоим людям из первой затонувшей лодки удалось спастись.

Погибшие были жителями Челябинска и Карабаша. Поручение Дубровского доведено до социального блока правительства, а также до глав этих территорий: Евгения Тефтелева и Олега Буданова. Размер помощи пока не назван.

При этом Борис Дубровский в очередной раз призвал сделать из этой трагедии «самые серьёзные, жесткие выводы». Он подчеркнул, что данное ЧП — не случайность, а грубейшее нарушение требований безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия стала возможной из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности. Люди не учли плохих погодных условий, а на некоторых даже не было спасательных жилетов.

Подробности произошедшего устанавливаются. СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Тем временем спасатели продолжают поиски погибших. Уже найдено тело одной женщины.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. В соцсетях и на форумах граждане скорбят по погибшим и выражают их семьям слова поддержки.

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