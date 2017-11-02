Станислав Стремидловский, , 10:48 — REGNUM

Участники «Движения освобождения» начали блокировать бизнес Roshen, корпорации президента Петра Порошенко, в Виннице и Яготине. На очереди — Луцк и другие города, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). В заявлении «Движения освобождения» говорится, что активисты «хотят заставить избранного руководителя государства действовать в интересах всего общества, а не только себя лично… Когда мы шли защищать государство, его руководство обещало привлечь к ответственности воров и убийц из команды предыдущего президента. Вместо этого мы видим, что выбранный при отражении нами атак Путина президент объединился с ворами и убийцами и обогащается вместе с ними. Мы предложили Порошенко внести в Верховную раду Украины законопроект о создании антикоррупционного суда, который начнет отправлять за решетку таких как Насиров, Охендовский или Розенблат, и законопроект о процедуре импичмента самому президенту, который должен работать исключительно в рамках закона, но Порошенко блокирует эти важные для страны решения… Мы предлагаем не покупать товары в его магазинах, не пользоваться услугами его страховых компаний, банков — не давать ни гривны ни одной из его 104 компаний, которые он указал в своей декларации». Группа активистов обустроит лагерь в Луцке. Также сообщается, что они «начали блокировать фабрику». Однако на видео, которое опубликовано на странице «Движения», видно, что у фабрики находится всего несколько человек.

Животных ставят «вне закона», констатирует «Таймер» (Одесса). Несколько десятков депутатов от правящей коалиции внесли законопроект № 7220 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения учета домашних и бездомных животных)». Согласно документу, предусмотрено введение жестких правил учета и содержания домашних животных. Всех их старше двух месяцев в обязательном порядке необходимо будет регистрировать в течение 5 дней после приобретения. Естественно, регистрация платная — 180 гривен за одно животное. Кроме того, депутаты предлагают ввести обязательное посещение ветеринарных клиник — минимум раз в 3 года. Освободят от сбора только чернобыльцев, инвалидов Великой Отечественной войны, участников «АТО», инвалидов I и II групп, общественные организации и приюты, органы государственной и местной власти, а также тех, кто взял животное из приюта. Что касается диких и бездомных животных, то платить за них должны будут местные власти. Контролировать выполнение новых правил будет полиция, получающая право проверять условия содержания животных, вплоть до облав для установления «незаконной беременности». В случае ненадлежащего содержания животных будут изымать, а владельцам выписывать штраф. Новый законопроект вызвал масштабную критику со стороны как экспертов, так и рядовых граждан. Последние выразили бурю возмущения фактической попыткой введения нового налога. Так, политолог Николай Спиридонов отмечает: «Мелочь, а для власти приятно, учитывая количество домашних котов. Их явно миллионы, а значит, количество ожидаемых поступлений в бюджет составит до миллиарда гривен. Если нужно будет вносить изменения, например, при переезде кота, еще плюс 70 гривен! Неплохая дополнительная кормушка для госбюджета и его фактических владельцев». При этом он выразил обеспокоенность возможностью нарушения неприкосновенности жилья и полицейского беспредела: «Самое интересное, что контроль за всеми этими собаками и котами возложат на полицию. Похоже, что под предлогом поиска домашних животных будут пытаться осуществлять поквартирный обход. Заодно, может, и оружие найдут или ценности какие-нибудь незадекларированные». Интересно, что после волны общественного возмущения два автора закона № 7220 пошли на попятную и отозвали свои подписи, так как «не успели вникнуть в материал».

В Херсоне снова дорожает вода. На этот раз — питьевая, огорчены «Херсонцы» (Херсон). Это та самая вода, которую херсонцы едва ли не каждый день несут домой в баклажках. В некоторых пунктах разлива потребителей стали предупреждать о новой стоимости литра с 1 ноября — она вырастет на 10 копеек: с тридцати до сорока. Продавцы опасались, что с новой стоимостью питьевую воду и вовсе перестанут покупать в пунктах разлива. Мол, покупатели переключатся на специальные автоматы, где пятилитровую баклажку можно заполнить водой всего за 1 гривну. Однако платить за воду меньше у херсонцев не получится. Вслед за подорожанием стоимости питьевой воды в пунктах разлива, о повышении цены с 1 ноября оповестили и объявления на специальных акваматах, в которых горожане видели дешевую альтернативу киоскам по продаже воды. Причем тариф здесь подскочил сразу в два раза! За те же 5 литров нужно будет выложить уже 2 гривны! Теперь для большой семьи с детьми регулярная покупка очищенной жидкости обойдется значительно дороже — больше чем в 200 гривен в месяц. Дожили — теперь придется уже и на питьевой воде экономить!

Завод Фирташа вблизи Ровно задолжало 55 млн грн работникам, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Заместитель председателя Ровенской областной государственной администрации Игорь Тимошенко на заседании коллегии отметил, что сейчас на заводе работникам выплачивают только текущие зарплаты. Долг, который образовался с начала года, когда «Ривнеазот» остановил работу, остается неизменным. Всего на Ровенщине работникам задолжали около 60 млн грн.

Винничанина Сергея Чумака избрали главой партии УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает «Реал» (Винница). Он пояснил, что считает необходимым искать активных патриотически настроенных людей, которые должны заняться политической деятельностью. «По объективным причинам многие наши партийцы сейчас служат в армии или занимаются территориальной обороной. Это, несомненно, нужно, но из-за дефицита кадров политическая составляющая несколько отстает. Я собираюсь много ездить по регионам, общаться, набирать в партию сторонников», — пояснил Чумак. Помимо поиска «свежей крови», он собирается выступать за освобождение украинцев, ставших «узниками» кремлевского «режима». Напомним, Чумак является одним из разыскиваемых в России за участие в военном конфликте на стороне чеченских активистов, выступавших за независимость «Ичкерии». Продвижение любой партии зависит от финансирования. Лидер партии не называет источники, которые будут помогать.

28 октября, в День освобождения Украины от фашистов, председатель парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак вместе с главой Хотинской районной государственной администрации Петром Допиряком поздравили с 90-летним юбилеем председателя Хотинской городской организации ветеранов Украины Самофалова Владимира Дмитриевича, рассказывают «BukNews» (Черновцы). «Сложный жизненный путь у Владимира Дмитриевича, но он до сих пор в строю, работает и болеет за свой город, своих собратьев-ветеранов. Пожелал ему многая лета в здоровье и крепость духа. Он является ярким примером жизненной мудрости и силы для молодого поколения. Заверил его, что как 73 года назад из Украины выгнали оккупантов, так и теперь мы очистим нашу территорию от российских бандитов», — поделился впечатлениями Бурбак.

Тернопольская полиция просит сообщать о «лицах кавказской национальности», пишет «За Збручем» (Тернополь). В области и в целом на Украине увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. Наиболее недобрую славу получили «лица кавказской национальности». В рамках оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мигрант» правоохранители Тернопольщины усиливают контроль за соблюдением законности иностранцами. Полицейские призывают к бдительности земляков. Просят их сообщать обо всех подозрительных иностранных лицах, которые появляются в районе проживания. Обязательно информировать участкового о приезде в населенный пункт «чужих» автомобилей, особенно когда пассажиры — «лица кавказской национальности».

Закарпатский депутат нашелся в Чехии, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Избиратели 73-го округа с центром в закарпатском городе Виноградов с удивлением восприняли информацию о том, что их депутат Иван Балога получил отличие от гетмана чешского края Высочина. За какие «заслуги» отметили депутата, избирателям не понятно. «Балогу на его избирательном округе найти невозможно, там он и не появляется. А медали получать, он раз-два и здесь», — иронизируют пользователи социальных сетей. Интересно, что за весь период своего депутатства Балога не провел ни одного приема своих избирателей (по крайней мере, редакция издания не располагает такой информацией). Попытка найти его общественную приемную в Виноградове и Берегово успеха не имела. Балога за все время пребывания в Верховной раде Украины ни слова не сказал. Возникает вопрос: зачем избирателям такой депутат? Чтобы он прикрывался депутатской неприкосновенностью? И палец о палец не ударил, чтобы чем-то помочь людям?

«Буквально на днях я был шокирован информацией, что на Львовщине, оказывается, официально зарегистрировано аж 59 религиозных общин Московского патриархата (Украинской православной церкви Московского патриархата — ИА REGNUM ), — заявил «Zaxid.net» (Львов) заместитель председателя Львовской облсовета Владимир Горняк. — Жутко делается от таких цифр. Особенно на четвертом году войны с Россией. 20 мая 2014 года в военной части в Бродах простились с пятью летчиками 16-й бригады, погибших под Славянском. Сейчас там строят большой храм московской церкви. Той церкви, которая освящает оружие и благословляет боевиков, среди которых, возможно, убийцы бродовских летчиков. Как такое можно принять? Как?! Как представитель власти, я не имею права заходить на территорию, где начинается свобода совести других людей. Но как украинцу, как гражданину своей страны мне одновременно и странно, и больно. Не могу понять людей, которые в настоящее время реализуют свои религиозные потребности в храмах церкви, которая благословляет действия Путина и занимается распространением Русского мира. Но, к счастью, есть и другие примеры. Они радуют. Регулярно поступают сообщения о переходе приходов русской церкви в лоно Киевского патриархата. И не только на западе страны. Я лично верю, что не за горами то время, когда в украинскую церковь вернется и наша историческая святыня — Почаевская Лавра. Скажу еще раз: свобода совести — неотъемлемое право каждого, гарантированное конституцией. Но я убежден, что вовсе не обязательно молиться в церкви государства-врага. Поэтому, думаю, что опыт общин Волыни, Закарпатья, Черниговщины, Подолья, которые переходят в лоно украинской церкви, может быть приемлемым и полезным для верующих на Львовщине. Украинцам нет потребности держаться за засаленную бороду попа Гундяева. Не правда ли, общество?».

«Збруч» (Галичина) анализирует причины популярности польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). 29 октября в варшавском госпитале умер 54-летний мужчина. Местные СМИ называли его Петром С. Погиб он от ожогов, полученных во время акта самосожжения. Инцидент произошел 19 октября в самом центре польской столицы. Выяснилось, что самосожжение было не актом безумия, а протестной акцией. Об этом свидетельствует то, что человек написал прощальное письмо с критикой PiS. Там есть такие слова: «Я хотел бы, чтобы председатель PiS, а также вся PiS-овская номенклатура приняла к сведению, что моя смерть непосредственно на их совести, а моя кровь на их руках. Своим заявлением я обращаюсь ко всем полякам, тем, которые определяют, кто будет руководить Польшей, чтобы они протестовали против того, что делает нынешняя власть, против чего я протестую… Я обычный человек, такой, как вы. Призываю вас всех — не ждите больше! Надо поменять эту власть как можно быстрее, пока она дотла не уничтожила нашу страну, пока полностью не избавила нас от свободы. А я свободу люблю больше всего. Поэтому и решил совершить самосожжение. Надеюсь, что моя смерть встряхнет совести многих людей, общество проснется, не будет ждать, пока всё за вас сделают политики — потому что не сделают!». Удивительно и жутко узнавать о самосожжении в, казалось бы, демократической стране. К власти в Польше пришла консервативная PiS, отправив в оппозицию либеральную «Гражданскую платформу». Избиратели совершенно не жалеют о своем выборе, поляков, готовых поддержать власть, становится всё больше. Польские власти испытывают серьезные проблемы с ЕС, в стране перманентно проходят массовые акции протеста, забастовки, даже самосожжения. В чем же тайна успеха партии Ярослава Качиньского? Прежде всего, в экономическом успехе. За два года пребывания у власти польские консерваторы сумели залатать практически все большие дыры в государственном бюджете. Теперь правительство медленно, но уверенно выполняет все свои предвыборные обещания в социальной сфере. Шаги правительства, за которые Варшаву так остро критиковал Брюссель — реформы Конституционного трибунала, судопроизводства, госуправления, подчинение общественных СМИ правительству и т.д. — были исполнением предвыборных обещаний PiS. Поэтому не надо ожидать в Польше антиправительственный майдан. И при всем уважении к мужественному поступку Петра С., его жизнь была отдана напрасно.

Корреспондент портала «Индустриальное Запорожье» (Запорожье) решила перейти на украинский язык в общении. Помогать ей в этом перевоплощении взялась заместитель декана факультета журналистики Запорожского национального университета Наталья Тяпкина, которая всю жизнь разговаривает на украинском языке. Она призывает не бояться ошибаться. Говорить, несмотря на реакцию, уверенно и доброжелательно. И говорить, говорить, говорить! Из собственных ее наблюдений: русский литературный язык в государственных учреждениях, учебных заведениях и больницах имеет магическую силу — собеседники (чиновник, медицинский работник, полицейский и др.) ведут себя очень уважительно. При высказывании «говорите лучше на русском» можно заметить, что и российский язык в запорожском варианте — искаженный и украинизированный. Поэтому надо проявлять терпение и настойчивость. Друзей, родственников, знакомых приучать к себе украиноязычному. Не обращать внимания на оскорбления и иронические замечания. И влюбиться в украиноязычного мужчину или женщину.