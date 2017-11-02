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Канада ищет новые возможности для оказания помощи ВСУ

Политика

В 2015 году Канада отправила на Украину 200 военных инструкторов

Оттава, 2 ноября 2017, 10:18 — REGNUM  Канада будет расширять военную помощь Украине, заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает 2 ноября «Укринформ».

По его словам, Канада не намерена прекращать военную поддержку Украине. В частности, если обучение украинских солдат канадскими инструкторами будет идти успешно, то Канада планирует «добавлять и другие аспекты» в миссию Unifier, в рамках которой на Украине постоянно работают 200 инструкторов из Канады.

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Саджан также добавил, что между Канадой и Украиной подписано соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, которое позволяет Канаде наращивать помощь ВСУ в различных сферах.

«Мы смотрим на различные варианты увеличения возможностей ВСУ», — сказал министр обороны Канады.

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Напомним, в 2015 году Канада объявила операцию Unifier, в рамках которой 200 военных инструкторов были отправлены на Украину. В марте 2017 году канадские инструкторы прошли ротацию, а миссия Unifier была продлена еще на два года — до конца марта 2019 года.

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Гражданская война на Украине

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