Канада ищет новые возможности для оказания помощи ВСУ

Оттава, , 10:18 — REGNUM Канада будет расширять военную помощь Украине, заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает 2 ноября «Укринформ».

По его словам, Канада не намерена прекращать военную поддержку Украине. В частности, если обучение украинских солдат канадскими инструкторами будет идти успешно, то Канада планирует «добавлять и другие аспекты» в миссию Unifier, в рамках которой на Украине постоянно работают 200 инструкторов из Канады.

Читайте также: Канадские военные пробудут на Украине до 2019 года

Саджан также добавил, что между Канадой и Украиной подписано соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, которое позволяет Канаде наращивать помощь ВСУ в различных сферах.

«Мы смотрим на различные варианты увеличения возможностей ВСУ», — сказал министр обороны Канады.

Читайте также: Солдат ВСУ: У иностранных инструкторов низкая военная подготовка

Напомним, в 2015 году Канада объявила операцию Unifier, в рамках которой 200 военных инструкторов были отправлены на Украину. В марте 2017 году канадские инструкторы прошли ротацию, а миссия Unifier была продлена еще на два года — до конца марта 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Литва: Украине нужно больше военных инструкторов