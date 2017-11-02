Милонов сравнил Порошенко с лидером папуасов

Москва, , 09:47 — REGNUM Попытки президента Украины Петра Порошенко заключить соглашения с более развитыми странами напоминают действия папуаса с кольцом в носу, так 1 ноября прокомментировал визит украинского президента в Саудовскую Аравию член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов («Единая Россия»).

«Мне Порошенко напоминает лидера какой-нибудь африканской страны, который с кольцом в носу и с пальмовыми листьями приезжает в ООН, где пытается заключить экономические или какие-то другие соглашения с представителями больших, высокотехнологичных стран», — цитирует ФАН Милонова.

По его мнению, Украине нечего предложить более развитым странам, потому Порошенко принимают только из уважения к международному праву. Милонов также посоветовал не путать международный этикет с признанием Украины как самостоятельного государства.

«Украина мало что может предложить Саудовской Аравии, потому что недоразвитая, нищая страна, погрязшая в коррупции, саудитам не интересна», — пояснил Милонов.

Таким образом, цель визита Порошенко в Эр-Рияд может быть связана только с необходимостью дальнейшей приватизации украинских активов и земли, а также размещения в арабской стране наворованных у народа Украины денег.

«Главная цель визита Порошенко — пригласить саудовские компании принять участие в приватизации на Украине. Кроме земли, ведь нищему Киеву нечего предложить саудитам», — заключил Милонов.

Главным приоритетом для Саудовской Аравии при выборе партнеров является сотрудничество в военно-технической отрасли, а потому Эр-Рияд вряд ли станет заключать с Киевом какие-то соглашения. Тем более, заключает Милонов, между Россией и Саудовской Аравией уже существует договоренность о поставках ракетных систем С-400 «Триумф» российского производства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Пётр Порошенко посетил Эр-Рияд и во время встречи с королём Саудовской Аравии достиг «важных договорённостей по упрощению визового режима» между двумя странами.

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