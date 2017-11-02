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Франция сократила срок выдачи виз российским туристам

Политика

Ранее срок выдачи туристической визы во Францию составлял до 10 дней

Франция сократила срок выдачи виз российским туристам
Туристы. Лувр. Париж

Москва, 2 ноября 2017, 09:44 — REGNUM  Франция начнет выдавать туристические визы российским туристам в двухдневный срок со 2 ноября, сообщили в посольстве Франции.

«У нас все готово для выдачи туристических виз гражданам РФ в двухдневный срок, начиная со 2 ноября, так как первого числа у нас выходной день», — цитирует ТАСС одного из дипломатов.

По его словам, пока данное нововведение касается тех туристов, которые подают документы в московский визовый центр, для других регионов такая возможность появится в будущем.

Ранее срок выдачи туристической визы во Францию составлял до 10 дней.

Напомним, в конце августа генеральный премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что с 1 ноября власти сократят срок выдачи туристических виз до 48 часов для граждан 10 стран.

Новые правила выдачи виз коснутся России, Индии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Камбоджи, Бирмы и Лаоса.

При этом генеральный консул Франции в РФ Марк Седий уточнил, что в России нововведение коснется только Москвы, так как около 75% виз выдается в столице.

Читайте ранее в этом сюжете: Срок выдачи французских виз для граждан России сократился до 48 часов

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Туризм

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