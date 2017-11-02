Министр обороны Канады использовал лозунг бандеровцев

Оттава, , 09:28 — REGNUM Министр обороны Канады Харджит Саджан в ходе празднования в парламенте страны «украинского дня» надел вышиванку и значок «красного мака», с недавних пор на Украине заместивший символы празднования Победы в Великой Отечественной войне.

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Кроме переодевания в национальную украинскую одежду, глава минобороны Канады выложил в своем Twitter сообщение следующего характера:

«На парламентском холме день Украины! Канадские вооруженные силы прекрасно сотрудничают с партнерами из вооруженных сил Украины. Слава Украине!», — написал Саджан.

Известно ли министру значение лозунга «Слава Украине! Героям слава!», который с недавних пор снова вошел в обиход на Украине, а ранее использовался бандеровцами всех мастей, в микроблоге не сообщается.

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Нужно отметить, что сикх по национальности Харджит Саджан был назначен на свой пост в 2015 году, когда активная фаза событий на Майдане уже миновала. Тогда уже были размещены в административных зданиях в Киеве портреты карателей Бандеры и Шухевича.

Напомним, 24 августа 2017 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль написал в Twitter, поздравляя Украину с днем независимости: «Слава Украине!». Обычные немцы, отметив, что этот лозунг активно использовался пособниками нацистов и карателями Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выразили тогда свое порицание Габриэлю.