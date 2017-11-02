Глава МИД КНР прибыл во Вьетнам с официальным визитом

Ханой, , 09:23 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И прибыл в столицу Вьетнама Ханой для участия в переговорах с министром иностранных дел и заместителем премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минем. Визит главы внешнеполитического ведомства Китая продлится до 3 ноября.

В ходе пресс-конференции в Пекине официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила журналистам, что главы внешнеполитических ведомств двух стран намерены обсудить ряд ключевых международных и региональных вопросов, пишет «Жэньминь жибао».

Стороны намерены обменяться мнениями по вопросу дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. В декабре министр иностранных дел Вьетнама посетит Пекин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, государственное океаническое управление КНР сообщило о начале совместного китайско-вьетнамского патрулирования акватории Бэйбу. Главной целью трехдневных маневров станет поиск и задержание браконьеров, а также проведение массовой проверки рыболовных судов.

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