Вслед за главой Самары из мэрии уволены руководящие чиновники

Самара, , 09:19 — REGNUM В администрации Самары уволены сразу четыре чиновника, занимавших руководящие посты. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, трудовые контракты расторгнуты с первым заместителем главы города Владимиром Сластениным, главой департамента городского хозяйства и экологии Вячеславом Коноваловым, руководителем правового департамента Станиславом Тимречем и главой департамента управления делами Александром Филатовым.

Напомним, что все они являлись членами команды отставного главы города Олега Фурсова.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября депутаты городской думы Самары приняли досрочную отставку градоначальника Олега Фурсова, которого назначенный врио губернатора Дмитрий Азаров направил работать на пост министра труда, занятости и миграционной политики региона.

Обязанности главы города с 1 ноября возложены на Владимира Василенко, занимавшего пост первого зама городского главы.

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