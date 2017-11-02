Лидер Мьянмы посетит мятежный штат Ракхайн

Нейпьидо, , 09:12 — REGNUM Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи совершит первый официальный визит в мятежный штат Ракхайн, где вспыхнул конфликт между боевиками и правительственными войсками, сообщает 2 ноября GeoTV.

Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи в последние месяцы подвергается критике со стороны мирового сообщества за конфликт, произошедший в штате Ракхайн, где основную массу населения составляет народность рохинджа.

«Государственный советник находится в Ситуэ, затем она посетит Маунгдау и Бутхидаунг», — заявил представитель Аун Сан Су Чжи Зау Хтай, упомянув города штата Ракхайн, где противостояние было особенно сильно.

Это первая поездка лидера Мьянмы в штат Ракхайн после вспыхнувшего здесь 25 августа насилия, когда боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападение на правительственные войска.

По данным ООН, в результате конфликта страну покинули 600 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Правительство Мьянмы заявляло о широкой кампании мировых СМИ по дезинформации относительно реальных событий, произошедших в штате Ракхайн.

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