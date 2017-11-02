Гройсман: Мы предоставим США любую информацию о Манафорте

Киев, , 08:56 — REGNUM Киев выдаст всю информацию о бывшем главе предвыборного штаба президента США Поле Манафорте, если этого потребует американское правительство, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 1 ноября Канадская радиовещательная корпорация (Canadian Broadcasting Corporation, CBC).

По его словам, власти США не требовали от Киева никакой информации по Манафорту, однако в случае, если подобный запрос будет направлен, украинские власти окажут всяческое содействие американскому правительству.

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Гройсман также открестился от дела Манафорта, заявив, что возможное сотрудничество украинской власти с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа происходило во времена правительства бывшего украинского президента Виктора Януковича.

«Мое правительство не имеет абсолютно никакого отношения к этому скандалу», — сказал Гройсман.

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Напомним, против Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса начато расследование спецпрокурором США Робертом Мюллером по факту их связи с Россией во время американских выборов. При этом оба подозреваемых обвиняются в сотрудничестве с Януковичем и «Партией регионов».

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