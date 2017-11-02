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Трамп призвал казнить нью-йоркского террориста

Политика

За громкий теракт в Нью-Йорке Саипов будет казнен на электрическом стуле или получит пожизненное заключение

Вашингтон, 2 ноября 2017, 08:31 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп считает, что нью-йоркского террориста следует казнить, об этом 2 ноября глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.

Сайдулло Саипов, убивший восемь человек, и тяжело ранивший еще 12, радовался, когда просил повесить флаг ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своей больничной палате, заявил Трамп.

«Террорист NYC был счастлив, когда просил повесить флаг ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своей больничной палате. Он убил 8 человек и тяжело ранил 12. ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЗНЕН!» — написал Трамп.

Йон Ким, и. о. прокурора Южного округа штата Нью-Йорк, сообщил ранее журналистам, что в качестве наказания за громкий теракт в Нью-Йорке Саипов будет казнен на электрическом стуле или получит пожизненное заключение.

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Напомним, как сообщил ранее источник в больнице Бельвью, террорист, из-за ранения во время задержания там находящийся, не только не раскаивается в том, что совершил, но и наоборот, Саипов разговаривает, смеется и весьма доволен собой.

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