Фронтовые Су-24М уничтожили колонну противника под Волгоградом

Волгоград, , 08:12 — REGNUM В небо над Волгоградской областью взмыли фронтовые бомбардировщики Су-24М. Лётную натренированность и навыки боевого применения бомбардировочной авиации в зимнем периоде совершенствовали лётчики смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 2 ноября.

Задачи перед военнослужащими стояли серьёзные — уничтожить групповые наземные цели, имитирующих колонну легкобронированной техники условного противника. Кроме того, лётчики отработали маневры по уклонению от истребительной авиации условного противника.

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Все полёты выполнялись на высотах до 1 тыс. м и скорости до 1000 км/ч. Всего экипажи бомбардировщиков совершили более 50 самолётовылетов, около 300 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомбометаний. В лётно-тактических учениях был задействован весь лётный и инженерно-технический состав смешанного авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одни учения, в ходе которого на авиационном полигоне под Волгоградом были уничтожили силы условного противника, проводились в начале октября. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-24МР смешанного авиационного полка ЮВО разгромили колонну военной техники условного противника.

Добавим, что в конце августа для оценки боеспособности вся авиация Южного военного округа была по приказу начальника Генштаба ВС России, генерала армии Валерия Герасимова была приведена в полную боевую готовность. По сигналу боевой тревоги был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил противовоздушной обороны, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия — Алания и Крым.

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