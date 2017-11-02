Минобороны РФ: в докладе генерала США содержится «географический абсурд»

Москва, , 08:23 — REGNUM Американское командование западной коалиции в Сирии абсолютно не владеет реальной обстановкой «на земле», путает север с югом и выдает желаемое за действительное, так 2 ноября прокомментировал ситуацию официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что недавние заявления командующего силами спецопераций генерал-майора Джеймса Джеррарда об обстановке на востоке Сирии по меньшей мере странные и представляют собой «географический абсурд».

«От командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дейр-эз-Зора «тысячах арабов» в сторону Меядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят «не на юг, населенный арабами, а на север», — сказал Конашенков.

Специально для американского командования он напомнил, что город Меядин, расположенный в 40 километрах южнее Дейр-эз-Зора, освобожден от террористов уже более двух недель. Поэтому сирийцы не «бегут» в Меядин, а возвращаются в свои дома. При этом желающих бежать на север, в сторону Ракки, нет вовсе.

«Потому что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки», — отметил он.

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Предметом для критики российского командования стало абсурдное заявление Джерарда, в соответствии с которым тысячи арабов спасаются бегством на север не от террористов, а от «режима», освобождающего эти города. Вероятно, американский генерал хотел подчеркнуть, что сирийская армия возвращает захваченные террористами города, но перепутал север с югом.

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