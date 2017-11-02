Обменялись ударами: израильские ВВС были встречены ракетами сирийских ПВО

Дамаск, , 08:16 — REGNUM Израильские самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана, в свою очередь, сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) выпустила ракеты «земля-воздух» по израильским самолетам.

По данным новостного портала Addiyar, самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар как минимум по четырем объектам сирийской армии в окрестностях городов Дамаска и Хомса, включая оружейные склады.

В ответ сирийская система ПВО выпустила ракеты «земля-воздух», после чего израильские самолеты покинули воздушное пространство страны, сообщает Reuters.

В пресс-службе израильской армии никак не прокомментировали произошедшее. По информации источников журналистов, самолеты ВВС Израиля вернулись на базу.

В настоящее время данных о погибших и пострадавших нет.

Напомним, Израиль под предлогом борьбы с шиитской организацией «Хезболла» регулярно нарушает воздушное пространство Сирийской Арабской республики и совершает ракетные атаки. Ранее израильская армия обстреляла сирийский военный пост в юго-западной провинции Дамаск, в результате чего были ранены трое военнослужащих.

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