Способна ли КНДР ударить по США? — Россия не знает

Вашингтон, , 08:00 — REGNUM У российской стороны нет уверенности в том, что КНДР располагает ракетами с ядерной боеголовкой, способными поразить цели на территории США. Об этом журналистам сообщил источник в делегации РФ на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Подтверждения нет», — отметил дипломатический источник и добавил, что руководство Северной Кореи заинтересовано в том, чтобы «все так думали».

Создание видимости такого потенциала необходимо Пхеньяну в том числе для того, чтобы оградить страну от возможного нападения. Такая атака станет большой проблемой для всех, пояснил источник РИА Новости.

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Есть вероятность, что на КНДР никто нападать не будет, ведь поблизости находятся Россия и Китай, добавил собеседник.

«Мы не хотим, чтобы так происходило, но мы и не хотим, чтобы Северная Корея развивала свою ракетно-ядерную программу», — заключил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что «из-за постоянных баллистических пусков и ядерных испытаний» угроза со стороны КНДР возросла. Он отметил, что любое использование Северной Кореей ядерного оружия повлечет за собой «сокрушительные действия» со стороны Соединённых Штатов.

Напомним, ситуация вокруг КНДР остается крайне напряженной. У берегов Корейского полуострова проходят масштабные военные учения США и их союзников. Лидеры США и Северной Кореи обмениваются резкими заявлениями. Так, Дональд Трамп, выступая в ООН, угрожал стереть Северную Корею с лица Земли, если Пхеньян будет угрожать Вашингтону или его сателлитам.

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