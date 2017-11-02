Убийство Окуевой: Турчинов грозит России

Киев, , 07:55 — REGNUM За убийство Амины Окуевой, добровольца батальона «Киев-2», активистки киевского Майдана-2014 и жены Адама Осмаева, известного своими планами покушения на Владимира Путина, несет ответственность Россия, об этом говорится в сообщении пресс-службы совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Убийство Окуевой, по словам секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинова, опубликованным 31 октября, является тем вызовом, на который страна должна дать России «жесткий и адекватный ответ».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее 30 октября покушение, написал в своем блоге в Telegram:

«Не успели прозвучать выстрелы, как украинские рупоры заголосили о каком-то российском следе. Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой!», — написал он, добавив, что украинским властям прекрасно известно, что Никифорову (настоящая фамилия Окуевой) уничтожили спецслужбы Украины.

По информации экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царёва, утверждающего, что получил ее от действующего сотрудника украинских спецслужб, застреленная при покушении Амина Окуева причастна к убийствам российского политика Бориса Немцова и тележурналиста Павла Шеремета.

«Якобы убийство Немцова, по сценарию, должно было запустить определенные политические процессы как внутри России, так и за ее пределами», — написал украинский политик 1 ноября в соцсети facebook.

Ранее ИА REGNUM писало, что 30 октября на Украине неизвестные расстреляли автомашину, в с командиром террбата батальона «Киев-2» Адамом Осмаевым и его супругой Аминой Окуевой.

Покушение на убийство произошло на переезде у поселка Глеваха Киевской области. Сообщается, что Окуева в результате пулевого ранения в голову погибла на месте, а ее муж получил легкие ранения.