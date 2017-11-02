РФ заявила об отсутствии доказательств «вмешательства» в выборы в США

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Слушания в Конгрессе США с участием представителей Twitter, Facebook и Google показали несостоятельность утверждения о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, сообщается 2 ноября на официальной странице посольства РФ в США в Facebook.

«Состоявшиеся в Конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы», — говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве отмечают, что все чаще в США вместо аргументов начинают использовать прямые оскорбления в адрес России. Аналогичным образом американцы поступали с российскими флагами и консульскими архивами. Напомним, в октябре 2017 года представители американских властей сорвали государственные флаги РФ со зданий и блокировали вывоз архива генконсульства РФ в Сан-Франциско. В Москве этот акт расценили как недружественный.

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Дипломаты обращают внимание, что с течением времени такое поведение представителей США только усиливается.

«Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Р. Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чём говорит?» — задают вопросы в ведомстве.

Вместе с тем представители посольства уверены, что США пройдут процесс «самоизлечения» и вернутся к ценностям, провозглашенным более 200 лет назад. В очередной раз отмечается и то, что провокации американской стороны только вредят отношениям России и США.

«Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается», — говорится в заявлении.

Наконец, дипломаты призывают вернуться к «духу Эльбы», духу сотрудничества. Потому что мир стоит перед новой угрозой международного терроризма, а ответить на нее можно, только объединив усилия.

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Напомним, что для расследования так называемого «российского вмешательства» в Конгрессе США состоялись слушания с участием представителей Facebook, Google и Twitter. Ранее данные компании обнародовали данные, в соответствии с которыми обнаружены записи, которые принадлежат неким «российским структурам», однако их принадлежность, как и возможность влияния на выборы в США, не была установлена.

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