Белый дом: Россия пытается подорвать работу миссии ООН и ОЗХО в Сирии

Вашингтон, , 07:35 — REGNUM США обвинили Россию в попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию (ОЗХО СМР) возможного применения химического оружия в Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

«Чудовищная атака 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун стала четвертым случаем подтверждения СМР, что режим Башара Асада применяет химическое оружие», — следует из опубликованного документа.

Как следует из заявления, СМР подчеркивает жесткое и ужасающее варварство со стороны Асада, а защита, предоставляемая Россией, становится еще более шокирующей.

«Попытки России подорвать и закрыть СМР показывают полное неуважение к страданиям и гибели людей от применения химического оружия и неуважение к международным нормам», — отмечается в документе.

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Напомним, ранее СМР представил доклад, в котором ответственность за применение зарина 4 апреля в городе Хан-Шейхуне возложена на сирийские власти, а за использование сернистого иприта в Марат-Умм-Хоше 16 сентября 2016 года на боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом каких-либо внятных доказательств применения химического оружия представлено не было, также, как и доказательств причастности к этому сирийских властей.

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Накануне постоянное представительство РФ в Генассамблее ООН и Совете безопасности назвало доклад СМР «любительским» и основанным на предположениях и избирательном использовании фактов.

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