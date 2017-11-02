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В Греции задержан лидер ультраправой партии «Золотая заря»

Политика

Полицией задержаны 25 членов партии

Афины , 2 ноября 2017, 05:11 — REGNUM  Полиция Греции сообщила о задержании 25 членов ультраправой партии «Золотая заря» по делу о нападении на адвоката в Афинах, передает Associated Press.

По информации журналистов, среди задержанных оказался также лидер партии Николаос Михалолиакос.

Согласно официальному комментарию полицейских, задержание произведено в рамках разбирательства по делу о нападении на адвоката Евгению Кунияки, которое произошло вблизи офиса «Золотой зари» в Афинах.

Напомним, греческая «Золотая заря» является ультраправой партией, членов которой регулярно обвиняют в откровенно фашистских взглядах и нападениях на левых и мигрантов.

Тем не менее, ультраправая партия не является запрещенной и имеет 16 мест в парламенте Греции.

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