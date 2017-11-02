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ЕС считает главной заслугой стран отдаление от России: Радио REGNUM

Политика

ЕС не перестаёт хвалить Белоруссию за сближение с объединением

ЕС считает главной заслугой стран отдаление от России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 2 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Война с памятниками переходит в «войну цивилизаций»: Радио REGNUM

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