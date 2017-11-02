ЕС считает главной заслугой стран отдаление от России: Радио REGNUM

Москва, 2 ноября 2017, 08:00 — REGNUM
- За что кукушка хвалит петуха: ЕС похвалил Белоруссию за отдаление от России;
- «Геополитическое окно»: Додон пытается заинтересовать Россию сдачей Приднестровья Молдавии;
- Дать отпор: Иран предложил России отказаться от доллара;
- Борьба с террористами: российские бомбардировщики атаковали объекты боевиков в Сирии;
- Потерпевший крушение: внутри затонувшего у Шпицбергена вертолёта Ми-8 людей не оказалось;
- Богатые и знаменитые: сколько заработали миллиардеры РФ в 2017 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Война с памятниками переходит в «войну цивилизаций»: Радио REGNUM