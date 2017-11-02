Лондон требует от Ливии экстрадиции брата манчестерского террориста

Лондон, , 04:33 — REGNUM Королевская служба уголовного преследования Великобритании (Crown Prosecution Service — CPS) обратилась к властям Ливии с просьбой об экстрадиции брата террориста, взорвавшего бомбу на концерте в Манчестере в мае 2017 года, передает Reuters.

Согласно заявлению представителя CPS Расса Джексона, следователи подозревают Хашима Абеди, брата террориста Салмана Абеди, в участии в планировании и организации нападения.

«Хашим Абеди в настоящее время задержан в Ливии, и CPS попросила ливийские власти рассмотреть вопрос о его экстрадиции в Соединенное Королевство, — сообщил Джексон. — Мы будем благодарны ливийским властям за рассмотрение этой просьбы».

Напомним, теракт 22 мая на «Манчестер-Арене», свершенный во время концерта американской певицы Арианы Гранде, стал самым кровавым в Великобритании за последние 12 лет.

Жертвами террориста-смертника, 22-летнего гражданина Великобритании ливийского происхождения Салмана Абеди, стали 22 человека, около 120 человек получили ранения.

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