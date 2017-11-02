ООН готовится осудить КНДР. На этот раз — за «права человека»

Нью-Йорк, США, , 04:09 — REGNUM Япония и Евросоюз выдвинули проект резолюции по Северной Корее для рассмотрения Совета безопасности ООН, передает Associated Press.

На этот раз объектом пристального внимания Совбеза станет не ракетно-ядерная программа КНДР, а ситуация с «правами человека» в восточноазиатской стране.

Согласно опубликованному тексту документа, СБ ООН предлагается «осудить давно продолжающиеся систематические, широко распространенные грубые нарушения прав человека» в Северной Корее.

Резолюция ссылается на выводы специальной комиссии ООН 2014 года, зафиксировавшей в КНДР «преступления против человечности», которые совершались «в соответствии с политикой, одобренной на самом высоком государственном уровне».

Напомним, Северная Корея существует под санкциями ООН с 2006 года. Санкции, основной причиной которых является продолжающаяся ракетно-ядерная программа КНДР, регулярно продлевались и ужесточались.

Кроме международных санкций, в отношении Северной Кореи также действуют еще более жесткие политические и экономические меры со стороны США и их союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Конгресс США заявил о скором принятии против КНДР очередного пакета санкций, который предварительно назван «Банковскими ограничениями против Северной Кореи от 2017 года имени Отто Уормбира» — в честь американского студента, погибшего после северокорейской тюрьмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Конгресс США примет новые санкции против Северной Кореи