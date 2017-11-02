Трамп намерен запретить «визовую лотерею» из-за теракта в Нью-Йорке

Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен отменить так называемую «диверсификационную лотерею» (Diversity Immigrant Visa), благодаря которой в страну въехал террорист Сайфулло Саипов, передает Associated Press.

Трамп заявил, что он потребует «немедленного» рассмотрения Конгрессом вопроса о прекращении программ «диверсификационной лотереи», которая «представляет угрозу безопасности граждан» США.

«Диверсификационная лотерея» существует в США с 1990-х годов. В рамках данной программы, направленной на «диверсификацию» принимаемых мигрантов, ежегодно дается вид на жительство в США 55 тыс. выходцам из стран, общее количество мигрантов из которых за пять лет не превышает 50 тыс. человек.

При этом «диверсификационная лотерея» действительно является лотереей — каждый год она разыгрывается среди более чем 10 млн человек по всему миру, подавших заявление на участие в программе.

Ранее стало известно, что уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, устроивший теракт в Нью-Йорке 31 октября, являлся победителем «диверсификационной лотереи» в 2010 году.

Напомним, 31 октября Саипов совершил наезд на пикапе на велосипедистов и пешеходов в Нью-Йорке. Жертвами атаки стали восемь человек, 15 человек получили ранения. Террорист действовал в интересах группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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