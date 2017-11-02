Нью-Йоркскому террористу Саипову грозит электрический стул

Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Казнь или пожизненное заключение будут избраны в качестве наказания за совершения теракта в Нью-Йорке (31 октября 2017 года), сообщил журналистам Йон Ким, исполняющий обязанности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк.

Ким пояснил, что соответствующее решение будет принято по итогам расследования: сейчас этот вопрос уже начали обсуждать в прокуратуре. Смертная казнь грозит исполнителю теракта за преднамеренное убийство людей.

«Второй пункт обвинения может повлечь казнь, — сказал Ким. — А за оказание материальной поддержки [группировке «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ)] полагается максимальное наказание в виде пожизненного заключения».

Напомним, главному подозреваемому в совершении теракта 31 октября 2017 года в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк, США) Сайфулло Саипову 1 ноября были предъявлены обвинения: в оказании материальной поддержки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в убийствах и в причинении тяжких телесных повреждений.

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Саипов, находящийся в настоящее время в больнице Бельвью из-за ранения во время задержания, не раскаивается в том, что по его вине погибли восемь и пострадали 15 человек. Напротив, как рассказал источник в больнице, Саипов разговаривает, смеется и очень доволен тем, что сделал.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выходец из Узбекистана 29-летний мусульманин совершил свой поступок, находясь под влиянием пропаганды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Причем трансформация его взглядов от ислама к исламизму и экстремизму произошла именно на территории США, где он не смог добиться социального благополучия и имел доступ к материалам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в интернете.

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