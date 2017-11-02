Парламент Великобритании требует опубликовать «секретное досье» по Brexit

Лондон, , 03:18 — REGNUM Парламент проголосовал за публикацию экономического анализа последствий выхода Великобритании из Евросоюза, ранее закрытого от общественности правительством Терезы Мэй, передает Reuters.

Парламент поддержал требование партии лейбористов о публикации «секретного досье» о влиянии Brexit на 58 отраслей экономики страны. По вопросу необходимости данного шага лейбористов поддержали многие консерваторы.

«Я не собираюсь наблюдать, как может разрушится будущее моих детей и внуков… без какой-либо дискуссии и раскрытия информации», — пояснила свою позицию законодатель от консерваторов Анна Соборри.

Также сообщается, что правительство Мэй уже ответило на требование парламента.

Согласно заявлению профильного «министерства по Brexit», исполнительная власть «серьезно относится ко всем голосованиям в парламенте и признает право парламента, связанные с публикацией документов».

Тем не менее, правительство также может «не раскрывать информацию, если она угрожает интересам общества».

Напомним, 30 октября правительство Великобритании заявило о проведении окончательной экономической оценки влияния Brexit на все сектора экономики страны, однако отказалось публиковать данный отчет под предлогом обеспечения безопасности переговоров с Брюсселем.

По некоторым оценкам, Brexit ежегодно на протяжении трех — пяти лет после окончательного выхода страны из ЕС будет обходиться каждой британской семье в £600.

Читайте ранее в этом сюжете: The Guardian: Brexit будет стоить британской семье £600 ежегодно