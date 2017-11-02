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Теракт в Нью-Йорке: ФБР нашла второго подозреваемого

Политика

ФБР: «Мы нашли его»

Вашингтон, 2 ноября 2017, 02:27 — REGNUM  Объявленный в розыск второй подозреваемый в причастности к теракту в Нью-Йорке (31 октября 2017 года) Мухаммадзоир Кадиров найден, передает АВС.

Сведения получены от представителя ФБР.

«Мы нашли его», — сказал сотрудник.

Ранее представитель нью-йоркского отделения ФБР Уильям Суини заявил журналистам, что поиски второго подозреваемого больше не ведутся.

Напомним, теракт в Нью-Йорке произошел 31 октября 2017 года. Погибли восемь человек, пострадали — 15. Главным подозреваемым является Сайфулло Саипов, выходец из Узбекистана.

Саипов задавил людей на Манхэттене, заехав на автофургоне на велосипедную дорожку. При попытке к бегству он был ранен и задержан.

1 ноября Саипову были предъявлены обвинения в оказании материальной поддержки террористической группировке «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, он обвиняется в убийствах и причинении тяжких телесных повреждений.

При осмотре места происшествия была найдена записка, автор которой проливает свет на случившееся. Оказывается, что теракт был совершен во имя группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Кроме того, по словам очевидцев, во время наезда на людей слышны были крики «Аллах акбар!» В ходе расследования выяснилось, что Саипов — выходец из Узбекистана, проживающий в штате Флорида (эмигрировал в США в 2010 году).

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Раненый Саипов находится в больнице, и очень доволен тем, что он сделал.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран осудили теракт в Нью-Йорке. 1 ноября пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что Пекин окажет необходимую помощь гражданам Китая, которые могли бы пострадать в результате теракта.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Китая осудил теракт в Нью-Йорке

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Теракт в Нью-Йорке 31.10.2017

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