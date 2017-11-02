Теракт в Нью-Йорке: ФБР нашла второго подозреваемого

Вашингтон, 2 ноября 2017, 02:27 — REGNUM Объявленный в розыск второй подозреваемый в причастности к теракту в Нью-Йорке (31 октября 2017 года) Мухаммадзоир Кадиров найден, передает АВС.
Сведения получены от представителя ФБР.
«Мы нашли его», — сказал сотрудник.
Ранее представитель нью-йоркского отделения ФБР Уильям Суини заявил журналистам, что поиски второго подозреваемого больше не ведутся.
Напомним, теракт в Нью-Йорке произошел 31 октября 2017 года. Погибли восемь человек, пострадали — 15. Главным подозреваемым является Сайфулло Саипов, выходец из Узбекистана.
Саипов задавил людей на Манхэттене, заехав на автофургоне на велосипедную дорожку. При попытке к бегству он был ранен и задержан.
1 ноября Саипову были предъявлены обвинения в оказании материальной поддержки террористической группировке «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, он обвиняется в убийствах и причинении тяжких телесных повреждений.
При осмотре места происшествия была найдена записка, автор которой проливает свет на случившееся. Оказывается, что теракт был совершен во имя группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Кроме того, по словам очевидцев, во время наезда на людей слышны были крики «Аллах акбар!» В ходе расследования выяснилось, что Саипов — выходец из Узбекистана, проживающий в штате Флорида (эмигрировал в США в 2010 году).
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Раненый Саипов находится в больнице, и очень доволен тем, что он сделал.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран осудили теракт в Нью-Йорке. 1 ноября пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что Пекин окажет необходимую помощь гражданам Китая, которые могли бы пострадать в результате теракта.
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