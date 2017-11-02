Сирийская армия ответила на атаку ВВС Израиля

Дамаск, , 02:09 — REGNUM Самолет ВВС Израиля, который произвел бомбардировку территории Сирии, был встречен ответным огнем, передает Reuters.

Армии Сирийской Арабской Республики подтвердила, что самолет ВВС Израиля нанес бомбовый удар по территории Сирии вблизи границы с Ливаном. Воздушный удар был направлен на медный завод в промышленном городе Исиа, в 35 км к югу от Хомса.

О жертвах и разрушениях в результате атаки Израиля ничего не сообщается. Известно, что сирийская армия ответила на нападение запуском ракеты «земля-воздух», поле чего самолет ВВС Израиля покинул воздушное пространство страны.

Пресс-служба армии Израиля никак не прокомментировала произошедшее. По информации из собственных источников журналистов, самолет ВВС Израиля безопасно вернулся на базу.

Израиль регулярно нарушает воздушное пространство и совершает ракетные обстрелы Сирии под предлогом борьбы с шиитским движением «Хезболла», которую Израиль и США считают террористической организацией.

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