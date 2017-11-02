Четверг, 2 Ноября 2017 года
03:01:26 МСК

Сирийская армия ответила на атаку ВВС Израиля

Политика

Израильский самолет ретировался после запуска ракеты «земля-воздух»

Дамаск, 2 ноября 2017, 02:09 — REGNUM  Самолет ВВС Израиля, который произвел бомбардировку территории Сирии, был встречен ответным огнем, передает Reuters.

Армии Сирийской Арабской Республики подтвердила, что самолет ВВС Израиля нанес бомбовый удар по территории Сирии вблизи границы с Ливаном. Воздушный удар был направлен на медный завод в промышленном городе Исиа, в 35 км к югу от Хомса.

О жертвах и разрушениях в результате атаки Израиля ничего не сообщается. Известно, что сирийская армия ответила на нападение запуском ракеты «земля-воздух», поле чего самолет ВВС Израиля покинул воздушное пространство страны.

Пресс-служба армии Израиля никак не прокомментировала произошедшее. По информации из собственных источников журналистов, самолет ВВС Израиля безопасно вернулся на базу.

Израиль регулярно нарушает воздушное пространство и совершает ракетные обстрелы Сирии под предлогом борьбы с шиитским движением «Хезболла», которую Израиль и США считают террористической организацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль атаковал Сирию из воздушного пространства Ливана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить