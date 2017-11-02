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Правительство США выдвинуло обвинения против террориста Саипова

Политика

Террорист уже дал показания федеральным следователям

Нью-Йорк, США, 2 ноября 2017, 01:11 — REGNUM  Федеральное правительство США выдвинуло обвинения против террориста Сайфулло Саипова, совершившего нападение 31 октября в Нью-Йорке, передает Reuters.

Согласно официальному сообщению, Саипов обвинен в оказании материальной поддержки террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также убийствах и причинении тяжких телесных повреждений.

Напомним, 31 октября в Нью-Йорке уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов за рулем пикапа совершил наезд на пешеходов и велосипедистов на юго-западе Манхэттена.

Жертвами атаки, которую Саипов совершил во имя «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали восемь человек, 15 человек получили ранения.

В настоящий момент террорист, который был ранен при задержании, находится в больнице. Он уже дал показания федеральным следователям.

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Теракт в Нью-Йорке 31.10.2017
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