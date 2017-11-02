Вместе – против США: лидер Ирана предложил России отказаться от доллара

Москва, , 01:07 — REGNUM Замена доллара на национальные валюты в российско-иранских двусторонних и многосторонних операциях может привести к желательной для Тегерана и Москвы изоляции США, заявил аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об это сообщили в пресс-службе Хаменеи.

«Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях», — сказал он.

Хаменеи отметил, что Тегерану и Москве нужно «использовать полезный опыт по региональным вопросам и взаимоотношениям для укрепления и развития наших связей». Существующий на данный момент уровень двустороннего экономического сотрудничества — это не предел.

«В транспортном секторе мы можем расширить сотрудничество, используя основную ось порта Чабахар в порт Санкт-Петербург, а также в других экономических областях», — сказал он.

Напомним, 31 октября 2017 года американское министерство финансов ввело новые санкции в отношении Ирана: в черном списке оказались 41 физ‑ и юрлицо, в том числе военно-воздушное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит Путина в Иран состоялся 1 ноября. Состоялась трехсторонняя встреча с иранским президентом Хасаном Рухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В этот же день Путин встретился с Хаменеи — сразу же после встречи с Рухани.

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