Четверг, 2 Ноября 2017 года
01:30:33 МСК

Сына Авакова выпустили на свободу «под личное обязательство»

Политика

Расследование продолжается

Сына Авакова выпустили на свободу «под личное обязательство»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арсен Аваков

Киев, 2 ноября 2017, 00:35 — REGNUM  Соломенский районный суд города Киева отпустил сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — Александра Авакова под личное обязательство. Об этом накануне, 1 ноября, пишет «Украинская правда».

Сообщается, что Александру Авакову запрещено покидать населенный пункт, где он проживает, без уведомления суд и следствия. Кроме того, он должен сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение миграционной службы заграничный паспорт, а также воздерживаться от контактов со свидетелями.

При этом суд признал законным задержание сына Авакова и не отклонил ходатайства его защиты об отсутствии состава преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября, Аваков-младший был задержан 31 октября сотрудниками Национального антитеррористического бюро Украины (НАБУ).

Сын министра внутренних дел задержан в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств при закупке «тактических рюкзаков» для сотрудников органов внутренних дел, находящихся в зоне боевых действий в Донбассе. Уголовное дело было возбуждено ещё в начале 2015 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить