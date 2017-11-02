Сына Авакова выпустили на свободу «под личное обязательство»

Киев, , 00:35 — REGNUM Соломенский районный суд города Киева отпустил сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — Александра Авакова под личное обязательство. Об этом накануне, 1 ноября, пишет «Украинская правда».

Сообщается, что Александру Авакову запрещено покидать населенный пункт, где он проживает, без уведомления суд и следствия. Кроме того, он должен сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение миграционной службы заграничный паспорт, а также воздерживаться от контактов со свидетелями.

При этом суд признал законным задержание сына Авакова и не отклонил ходатайства его защиты об отсутствии состава преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября, Аваков-младший был задержан 31 октября сотрудниками Национального антитеррористического бюро Украины (НАБУ).

Сын министра внутренних дел задержан в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств при закупке «тактических рюкзаков» для сотрудников органов внутренних дел, находящихся в зоне боевых действий в Донбассе. Уголовное дело было возбуждено ещё в начале 2015 года.