Борис Джонсон: Я ничего не знаю о вмешательствах Москвы в выборы в Британии

Лондон, , 23:36 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не располагает какими-либо данными о возможном вмешательстве Российской Федерации в ход выборов в Соединённом королевстве. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает Reuters.

На вопрос журналистов, вмешивалась ли Российская Федерация в выборы в Великобритании, Джонсон ответил:

«Нет, я ничего не видел, абсолютно ничего… Насколько я знаю, они не играли роли»

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство Её величества крайне серьезно относится к вопросу «российского вмешательства».

«Мы очень серьёзно относимся к проблемам российского вмешательства или попыткам вмешаться в избирательный процесс или в демократические процессы в какой-либо стране. <…> Мы работаем тесно с американскими партнёрами, и могу их заверить, что в рамках этого сотрудничества мы сотрудничаем с ними при необходимости», — сказал Мэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема «российского вмешательства» в выборы в демократическим странах возникла в ходе предвыборной борьбы за пост президента США в 2016 году.

Тогда кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и её команда запустили ложную информацию о том, что Россия якобы вмешивается в ход американских выборов, а мифические «русские хакеры» взламывают серверы американских политических организаций.

Эти обвинения шли в паре с обвинениями команды Трампа и его сама в связях с Россией.

После победы Трампа на выборах Клинтон и демократы продолжили острую внутриполитическую борьбу против президента и его команды и смогли добиться официальных расследований по обоим обвинениям. Одна до сих пор эти расследования не дали каких-либо результатов.

Российская сторона последовательно отвергала подобные обвинения, так как стратегия Москвы никогда не строилась на вмешательстве в внутренние дела других государств, чего нельзя сказать о США.