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Порошенко: Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим

Политика

Очередной «безвиз» не за горами

Порошенко: Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко в Саудовской Аравии

Киев, 1 ноября 2017, 23:17 — REGNUM  Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима между двумя странами, сообщает 1 ноября пресс-служба администрации президента Украины.

По заявлению пресс-службы, президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с королём Саудовской Аравии достиг «важных договорённостей по упрощению визового режима» между двумя странами.

«Я с удивлением узнал, что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и, соответственно, визы на Украину — самыми дорогими для саудитов», — цитирует пресс-служба президентской администрации слова Петра Порошенко.

По словам Порошенко, он и король Саудовской Аравии договорились о снижении платы за визы, упрощении оформления документов для деловых визитов, а также обсудили перспективы активизации туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом, который украинские власти позиционировали как одно из главных своих достижений.

Напомним, Украина является одним рекордсменов по уровню миграции трудоспособного населения в иностранные государства. Точных данных о масштабах этого явления нет, но речь идет о цифрах от шести до десяти млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Канадская оппозиция настаивает на предоставлении Украине безвиза

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