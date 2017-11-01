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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку

Политика

Ранее Майкл Фэллон признался в домогательствах к журналистке, имевших место 15 лет назад

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку
Иллюстрация: Gov.uk
Майкл Фэллон

Лондон, 1 ноября 2017, 22:58 — REGNUM  Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал заявление об отставке, передает 1 ноября телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Об этом также сообщает обозреватель «Би-би-си» Лора Кюнссберг в своём микроблоге в Twitter.

«Министр обороны Майкл Фэллон подал в отставку, признав, что его поведение в прошлом, возможно, не оправдало ожиданий, — написала он.

Напомним, 31 октября Майкл Фэллон признался в домогательствах к журналистке Джулии Хартли-Брюер, имевших место 15 лет назад, и принёс извинения за своё поведение.

Признание министра прозвучало, но фоне сообщений о создании в парламенте Соединённого Королевства специальной комиссии, в которую служащие парламента смогут заявлять о сексуальных домогательствах со стороны начальников.

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Внутренняя политика Великобритании

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