Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку

Лондон, , 22:58 — REGNUM Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал заявление об отставке, передает 1 ноября телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Об этом также сообщает обозреватель «Би-би-си» Лора Кюнссберг в своём микроблоге в Twitter.

«Министр обороны Майкл Фэллон подал в отставку, признав, что его поведение в прошлом, возможно, не оправдало ожиданий, — написала он.

Напомним, 31 октября Майкл Фэллон признался в домогательствах к журналистке Джулии Хартли-Брюер, имевших место 15 лет назад, и принёс извинения за своё поведение.

Признание министра прозвучало, но фоне сообщений о создании в парламенте Соединённого Королевства специальной комиссии, в которую служащие парламента смогут заявлять о сексуальных домогательствах со стороны начальников.