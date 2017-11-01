Сын Авакова высказался об уголовном деле против него

Киев, , 22:42 — REGNUM Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — Александр Аваков прокомментировал уголовное дело, возбужденное против него. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает телеканал NewsOne.

Александр Аваков считает, что уголовное дело против него является политически ангажированным.

«Дело считаю максимально политически заангажированным, не имеющим ничего общего с верховенством права», — заявил сын министра внутренних дел Украины.

Он также подчеркнул, что полностью разделает позицию своих адвокатов.

Напомним, ранее сегодня лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что задержание Александра Авакова было произведено по указке президента Украины Петра Порошенко.

«Это дело Холодницкий (глава антикоррупционной прокуратуры — ИА REGNUM ) год придерживал, а вчера ему дали ход», — сказал Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Аваков был задержан сотрудниками украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств при закупке «тактических рюкзаков» для сотрудников органов внутренних дел, находящихся в зоне боевых действий в Донбассе. Дело это было возбуждено ещё в начале 2015 года.