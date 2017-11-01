Генассамблея ООН вновь призвала США прекратить блокаду Кубы

Нью-Йорк, США, , 21:53 — REGNUM Генеральная ассамблея ООН приняла очередную резолюцию о необходимости прекращения односторонней экономической, торговой и финансовой блокады США в отношении Кубы.

В ходе голосования 1 ноября документ поддержало 191 государство, в том числе Россия. Представители Соединённых Штатов высказались против.

Отметим, что подобный документ принимается ГА ООН регулярно, и нынешняя резолюция стала уже 26-й по счёту. При этом годом ранее, на фоне начавшегося процесса нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной американская сторона не стала выступать против резолюции, воздержавшись при голосовании.

В принятом сегодня документе содержится «настоятельный призыв» к государствам, продолжающим применять подобного рода меры, «предпринять необходимые шаги для их отмены в кратчайшие возможные сроки».

Напомним, эмбарго против Кубы было введено американскими властями в 1961 году после того, как в республике была национализирована американская собственность.

В конце 2014 года в отношениях между двумя странами началась оттепель. Прежний президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о восстановлении дипломатических отношений, летом 2015 года страны возобновили работу своих посольств.

В 2017 году администрация Дональда Трампа объявила о пересмотре политики США по Кубе. Новый глава Белого дома пригрозил разорвать соглашения, заключённые его предшественником в рамках нормализации отношений, если Гавана не приложит усилий для улучшения жизни кубинцев.