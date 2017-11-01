Путин в Иране: Надеюсь на скорое согласование статуса Каспийского моря

Тегеран, , 20:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассчитывает на завершение согласования всех трехсторонних договоренностей между Россией, Ираном и Азербайджаном по статусу Каспийского моря.

Такое заявление российский лидер сделал 1 ноября в Тегеране на пресс-конференции по итогам российско-ирано-азербайджанской встречи.

По словам Владимира Путина, в ближайшее время возможно подписание окончательного соглашения по этому вопросу.

«Мы все — прикаспийские государства. Надеюсь, что в ближайшее время мы закончим согласование всех параметров наших договоренностей по каспийской проблематике, по статусу Каспия», — сказал Владимир Путин.

Президент Ирана Хасан Рухани также выразил желание как можно быстрее решить правовые вопросы статуса Каспия, чтобы все прикаспийские государства могли полноценно использовать его потенциал.

«Три наши страны являются прикаспийскими государствами, и мы говорили о необходимости скорейшего окончательного согласования правового статуса Каспийского моря, чтобы мы могли использовать его потенциал», — отметил Хасан Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 1 ноября прибыл в Тегеран с рабочим визитом. Пословам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия, Иран и Азербайджан намерены обсудить нефтяную сделку ОПЕК+, а Москва и Тегеран затронут вопросы иранской ядерной сделки, ситуацию в Сирии и прочие аспекты международной политики.

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