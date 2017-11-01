Поклонская: Украинская резолюция по Крыму — абсурд

Москва, , 20:51 — REGNUM Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») назвала абсурдным проект украинской резолюции о якобы нарушении прав человека в Крыму. Свое мнение на этот счёт она опубликовала сегодня, 1 ноября, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сегодня Кивев внес в секретариат Третьего комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций обновленный проект резолюции о якобы имеющих место нарушениях прав человека в Крыму. Украинские власти называют документ основой «деоккупации украинского полуострова».

На данный момент резолюция получила поддержку 34 стран. Голосование по данной резолюции в Третьем комитет Генассамблеи ООН пройдёт в середине ноября 2017 года.

Заместитель председателя Совета министров Крыма Дмитрий Полонский уже назвал эту резолюцию «настоящей ложью». Полонский заявил, что выполнить одно из требований этой резолюции, а именно — восстановить статус «меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это всё равно, что признать деятельность «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь Поклонская назвала резолюцию — «очередным абсурдным проектом» Киева.

«Как в песне «Обернитесь». Обернитесь! Господа дипломаты, совсем рядом то, что вы ищите. Нарушения прав человека, о которых вы говорите, у вас под носом, в Киеве и других городах Украины», — написала Поклонская.

Также депутат обратила внимание, что в украинской резолюции содержится требование обеспечить обучение жителей Крыма на украинском и крымско-татарском языках. Поклонская напомнила, что на Украине недавно был принят новый закон «Об образовании», который фактически запрещает преподавание на Украине на всех языках, кроме украинского.

«Нынешние руководители Украины своим антиправовым и античеловеческим законом «Об образовании» ущемляют права народов Украины тем, что родной язык для русских, болгар, греков, венгров, румын и др. смогут изучать на Украине только в детском саду и в начальной школе, причем с ограниченным количеством академических часов», — написала Поклонская.

Стоит отметить, что после воссоединения, в Крыму побывало множество иностранных делегаций, в том числе парламентских, которые каждый раз констатировали, что ни о каком нарушении прав человека в Крыму речь не идёт.