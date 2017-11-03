Троянский конь, подброшенный Кремлю, снижает легитимность выборов

Москва, , 04:15 — REGNUM Проблема президентских выборов-2018 состоит не в вопросах о победе какого-либо альтернативного кандидата, а, по большей части, в явке. Чем важен этот фактор и как может нынешняя ситуация сказаться на легитимности будущего президента, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Бывший кандидат в президенты Алексей Навальный, поставивший своими действиями себя вне закона и президентской гонки, подложил кремлевских политтехнологам довольно крупную свинью. По мнению некоторых экспертов, стремление Кремля обязательно представить на выборах кандидата от ультралиберальной части общества заставило их яростно искать фигуру, способного заполнить собой это свято место. К сожалению, выбор условного «кандидата от Болотной», павший на Ксению Собчак, может существенно понизить авторитет власти, мысленно сопоставляемой избирателем со столь слабым и карикатурным противником.

А с другой стороны, пошатнуть легитимность самого процесса выборов, в который вносится такой существенный элемент циркового представления. Значительная часть электората, вместо того, чтобы мобилизоваться на борьбу с Собчак как олицетворением ненавистных 90-х, может просто почувствовать себя оскорбленной и проголосовать ногами, не придти на избирательные участки.

Что могло бы исправить ситуацию, читайте в статье: Зачем выборы президента превращать в «Дом-3»?

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