Мэр Нью-Йорка призвал Трампа не политизировать теракт на Манхэттене

Нью-Йорк, США, , 20:40 — REGNUM Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал президента США Дональда Трампа не политизировать теракт, совершённый 31 октября на Манхэттене. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телеканала CNN.

«Последнее, что президент или кто бы то ни было ещё должны делать — это политизировать произошедшую трагедию», — заявил Билл де Блазио.

По его словам, случившееся нельзя «переносить на целую расу, нацию или религию». «Каждый приезжающий сюда должен рассматриваться как отдельная личность. Мы должны продемонстрировать, что относимся с уважением ко всем», — сказал мэр Нью-Йорка.

Он также напомнил, что расследованием произошедшего в настоящее время занимаются ФБР, нью-йоркская полиция и другие службы. «Они выяснят, кем конкретно был этот человек, и что побудило его совершить это», — подчеркнул де Блазио.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп, комментируя теракт в своём микроблоге в Twitter, призвал прекратить раздачу грин-карт (вида на жительство в США) с помощью визовой лотереи. Победителем как раз одной из таких лотерей оказался предполагаемый исполнитель теракта — 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.

«Мы ведём упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать намного жёстче (и умнее)», — написал президент США.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 31 октября в Нижнем Манхэттене автофургон заехал на пешеходную дорожку, где начал давить людей. Затем водитель выскочил из автомобиля и попытался скрыться, но был ранен полицейскими и задержан.

Жертвами атаки стали восемь человек, ещё десятки человек получили ранения.

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