Из-за ограничения въезда россиян на Украину пострадают миллионы украинцев

Киев, , 19:47 — REGNUM Из-за действий правительства Украина может лишиться миллионов трудоспособных, активных людей, — заявил прессе сегодня, 1 ноября, политик и лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Он отметил, что Государственная пограничная служба Украины констатирует увеличение в 2017 году количества выезжающих в Россию украинцев. Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что в 2016 году в Россию ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м — уже более 5,7 млн. В то же время в 2016-м в Украину въехали более 1,5 млн россиян, а в текущем году ― почти 1,4 млн.

«С 1 января 2018 года для граждан РФ при въезде в Украину собираются ввести биометрический контроль (снимать отпечатки пальцев, практиковать предварительное уведомление о поездке с указанием личных данных). Для этих целей Госпогранслужбе уже выделено 300 млн грн на закупку сканеров, обустройство рабочих мест. Так против кого будет направлен этот биометрический контроль? Или эти деньги лишние для Украины ― страны, где большая часть населения живет за чертой бедности и 5% ВВП тратится на силовой блок?», — задается вопросом Медведчук.

По его мнению, если Россия ответит симметрично, пострадают, прежде всего, миллионы украинских граждан, для которых поездки в РФ и работа там ― единственный способ выжить.

«А ведь Россия может ответить и несимметрично ― например, упростить для украинцев получение российского гражданства. В результате Украина может лишиться миллионов трудоспособных, активных людей. Кто останется ― старики, дети, больные? Те, кто еще не успел или не смог сбежать за границу? Или же целью евроинтеграторов и является «освобождение» Украины от населения с последующей распродажей еще не разворованных ресурсов? Как это называется по-научному?» — отметил лидер «Украинского выбора».

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин накануне заявил, что не исключает введения биометрического визового режима с Российской Федерацией. Таким образом, в правительстве надеются обеспечить контроль действий граждан РФ в стране.