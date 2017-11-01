И вашим, и нашим – в Крыму прогнозируют реакцию МИДа на резолюцию

Симферополь, , 20:07 — REGNUM Учитывая широкие международные интересы российского олигархата, реакция МИДа на новый проект резолюции по Крыму, который Украина внесла в ООН, скорее всего, как и прежде будет вялотекущей, несравнимой с венгерской реакцией на украинский закон о языковом геноциде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил крымский политолог Анатолий Филатов, прогнозируя варианты развития событий.

«Будут продолжать делать бизнес и тут и там, вести нескончаемые переговоры с «украинскими коллегами и партнёрами» и тому подобное. У меня даже нет желания выяснять, какие страны поддержали проект резолюции Украины по Крыму, ибо никакое государство не будет выведено из статуса «коллег и партнёров», пока с ней связаны интересы российского олигархата», — отметил эксперт.

Он добавил, что, поскольку страны, вредящие России, связаны с США, обидеть которые так боятся в МИДе, то они и попадают в этот статус.

«Хотя, может быть, это высокое политическое искусство или искусство политической эквилибристики», — добавил Филатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом «украинском» варианте резолюции по Крыму обозначены требования к России о снятии запрета с «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо этого авторы документа настаивают на необходимости обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках, а также возможности свободного доступа международных организаций на полуостров.

По мнению ряда экспертов, в нынешней обстановке подобная позиция Украины, которая в последние годы постоянно пребывает в кризисе, выглядит попыткой хоть как-то привлечь к себе внимание, участвуя в реализации линии противостояния США с Россией.