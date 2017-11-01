Молдавия меняет послов: США, НАТО, Бельгия, Люксембург, Литва, Нидерланды

Кишинёв, , 19:56 — REGNUM Правительство Молдавии 1 ноября приняло решение отозвать нескольких послов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о после в Бельгии, Люксембурге и НАТО Юрие Ренице, после в Литве Валерие Фриже, после в США Ауреле Чокое и после в Нидерландах Емельяне Брениче.

Глава МИД Молдавии Андрей Галбур заявил, что в случае с Реницей и Фрижем — их назначение было проведено по партийно-политическому принципу, и теперь их решено заменить карьерными дипломатами. У Бренича истек срок мандата, а Чокой сам попросил об отставке.

Ранее напомним, президент Молдавии Игорь Додон отказался назначать ряд выдвинутых правительством кандидатов на пост глав дипмиссий. Затем президент и правительство договорились о распределении сфер влияния во внешней политике: Додон назначил своих людей послами в Москве и Минске, а правительство получило карт-бланш на назначение своих выдвиженцев в западных странах.

Впрочем, позже Додона лишили даже имеющихся у него рычагов влияния на те или иные назначения. Конституционный суд решил, что в случае отказа президента подписывать принятые парламентом законы или предложенных правительством послов или министров вместо него это может сделать спикер парламента или премьер.