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Молдавия меняет послов: США, НАТО, Бельгия, Люксембург, Литва, Нидерланды

Политика

Переформатирование дипкорпуса объяснили политическими, техническими и личными причинами

Кишинёв, 1 ноября 2017, 19:56 — REGNUM  Правительство Молдавии 1 ноября приняло решение отозвать нескольких послов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о после в Бельгии, Люксембурге и НАТО Юрие Ренице, после в Литве Валерие Фриже, после в США Ауреле Чокое и после в Нидерландах Емельяне Брениче.

Глава МИД Молдавии Андрей Галбур заявил, что в случае с Реницей и Фрижем — их назначение было проведено по партийно-политическому принципу, и теперь их решено заменить карьерными дипломатами. У Бренича истек срок мандата, а Чокой сам попросил об отставке.

Ранее напомним, президент Молдавии Игорь Додон отказался назначать ряд выдвинутых правительством кандидатов на пост глав дипмиссий. Затем президент и правительство договорились о распределении сфер влияния во внешней политике: Додон назначил своих людей послами в Москве и Минске, а правительство получило карт-бланш на назначение своих выдвиженцев в западных странах.

Впрочем, позже Додона лишили даже имеющихся у него рычагов влияния на те или иные назначения. Конституционный суд решил, что в случае отказа президента подписывать принятые парламентом законы или предложенных правительством послов или министров вместо него это может сделать спикер парламента или премьер.

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Внешняя политика Молдавии

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