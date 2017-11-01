Путин встретился в Тегеране с лидерами Азербайджана и Ирана

Тегеран, , 19:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл в Тегеране двусторонние встречи с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым перед началом саммита трёх стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе встречи с Хасаном Рухани российский лидер поблагодарил собеседника за организацию саммита. Президент Ирана, в свою очередь, отметил, что в последние четыре года отношения между двумя странами постоянно развивались.

«Нам очень приятно, что помимо развития двусторонних отношений наши страны играют важную роль в заключении мира и стабильности в регионе. И одним из последствий ведения взаимоотношений стал разгром одной из опаснейших группировок террористов», — сказал Рухани.

Он также отметил, что «развитие трёхстороннего сотрудничества в формате Россия — Иран — Турция свидетельствует о том, что в Сирии идёт процесс к возвращению мира и стабильности в стране».

Дальнейшие переговоры продолжились за закрытыми дверями. Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, на повестке встречи было обсуждение обстановки в Сирии и ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

В начале встречи с Ильхамом Алиевым Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном имеют «характер стратегического партнёрства». Он сообщил, что товарооборот двух стран за первые девять месяцев 2017 года увеличился почти на 62%.

«Мы работаем и по другим направлениям, постоянно консультируемся по региональной проблематике», — подчеркнул российский лидер.

Алиев со своей стороны отметил, что рост товарооборота происходит «после определённых сложных процессов». По его словам, это также указывает на «большой взаимный интерес между бизнес-структурами» России и Азербайджана.

«Сотрудничаем по всем направлениям: в гуманитарной сфере, экономической, энергетической, транспортной, военно-технической. Поэтому это полноценные отношения друзей, соседей, близких партнёров», — сказал президент Азербайджана.

«Очень рад новой встрече и обсуждению важных вопросов, которые, уверен, дадут новый толчок к укреплению наших связей», — добавил он.

Напомним, Владимир Путин 1 ноября прибыл в Тегеран для участия в трёхстороннем саммите России, Ирана и Азербайджана. Встреча лидеров трёх стран запланирована на вторую половину дня.

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