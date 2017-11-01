4 ноября в московских «Лужниках» отпразднуют День народного единства

Москва, , 18:57 — REGNUM В День народного единства 4 ноября в Москве на территории спорткомплекса «Лужники» состоятся две концертные программы, фестиваль кухонь народов России, спортивные состязания. Как сообщает Взгляд.ru, центральным событием праздника станет концерт «Россия объединяет». Среди выступающих артистов — Филипп Киркоров, группа «Любэ», Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов, Кристина Си, Елена Темникова, Джиган и многие другие.

На митинге-концерте также выступят деятели культуры, спортсмены, общественные активисты и представители гражданского общества: народный артист России Сергей Безруков, летчик-космонавт Сергей Крикалев, фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев и председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

«День народного единства — один из новых праздников современной России, который очень актуален на сегодняшний день, так как он действительно в полной мере отражает свое название. Мы сегодня наблюдаем укрепление единой российской нации. И праздник этот очень хороший, несмотря на то, что история праздника достаточно длинная и сложная», — отмечает председатель федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович. «Что касается концертных мероприятий. Концерт — это всегда хорошо, это радость, это возможность показать элементы многообразия российской культуры, настроение у всех самое положительное, эмоции самые яркие», — добавил Кандыбович.

Всероссийское широкое празднование Дня народного единства помогает противостоять «информационной интервенции» против молодого поколения россиян. Об этом сказал ТАСС в среду муфтий Альбир Крганов, председатель Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона. «400 лет назад мы не разделяли общество на разные веры, культуры, всегда понимали, что наша страна, Родина — она одна», — сказал Крганов. «Сегодня об этом надо напоминать: идет идеологическая, информационная интервенция, в том числе против нашей государственности «, — добавил он. «Пытаются переформатировать сознание нашей молодежи относительно нашей истории», — отметил муфтий.

Крганов уверен, что людям разных национальностей будет интересно посетить мероприятия праздника в этом году. По его словам, в Лужники на митинг-концерт «Россия объединяет!» придет много исламской молодежи. «Наши сограждане и соплеменники с удовольствием идут на этот праздник, он прижился. Он несет в себе важный смысл единства народов», — сказал Крганов. «Я иду на этот праздник, потому что тоже чувствую свою ответственность перед будущими поколениями», — заключил он.

Глава отдела Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич убежден, что основной посыл Дня народного единства 4 ноября — показать наличие у страны сил преодолевать смуту, что произошло еще в XVIII веке.

«Мы возвращаемся к страницам истории. Тогда на протяжении многих лет в стране был хаос, экономический и военный кризис, даже религиозный. Именно религия оказалась решающим фактором для объединения народов», — считает Гуревич.

По его словам, из-за многолетней чехарды со сменой монархов, неурожаями, с общим экономическим кризисом «исхода никто не видел, и страна могла распасться, исчезнуть с политической карты того мира».

«Но люди смогли сплотиться вокруг единого объединяющего фактора — вероисповедания. Сегодня, может быть, не многие помнят, как возникла инициатива праздновать День народного единства. Именно религиозный фактор был основным. Если раньше большая часть страны исповедовала православие, то сегодня в России есть большая мусульманская община, буддисты, иудеи и даже баптисты. Сегодня 70% россиян идентифицируют себя с верующим сообществом. Подавляющее большинство россиян считает, что обществу нужны единые морально-нравственные устои и ценности. Если мы будем едины в этом, то это будет реальным Днем национального единства», — считает Аарон Гуревич.