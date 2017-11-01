Кадыров: Жену командира батальона Джохара Дудаева убили спецслужбы Украины

Грозный, , 18:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал гибель супруги командира исламистского батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева — Амины Окуевой (настоящее имя — Наталья Никифорова). Соответствующее заявление он сделал сегодня, 1 ноября, в своём аккаунте в Telegram.

По словам Кадырова, никакого «батальона имени Джохара Дудаева» на Украине нет и никогда не было — это «агитпроповский миф» украинских спецслужб, созданный для того, чтобы создать видимость поддержки чеченцами преступного режима Киева. Такой поддержки нет и никогда не было, подчеркнул Кадыров.

«Мифическому батальону нужен был и такой же бандит-командир. На эту роль вытащили некого Адама Осмаева. Как он мог командовать, если сам находился под каблуком Натальи, приставленной к нему спецслужбами», — пишет Кадыров.

Он особо подчеркнул, что Наталья Никифорова не имеет никакого отношения к чеченскому народу, а является украинской бандиткой, связанной с украинскими спецслужбами.

Вот и решили, по мнению Кадырова, украинские спецслужбы пристрелить сразу трех зайцев: во-первых — избавиться от надоевшей бандитки, во вторых — отвлечь внимание «западных хозяев» от протестных антиправительственных митингов в Киеве, которые проводит Михаил Саакашвили, в третьих — ещё раз обвинить Россию во всех бедах Украины.

«Но уши у украинских спецслужб настолько длинные, что их невозможно прикрыть никаким платком Натальи-Амины и пустыми разговорами о российском следе», — констатировал Кадыров.

Кадыров утверждает, что стравливать неугодных криминальных авторитетов или просто убивать их — это обычная практика украинских спецслужб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября, неизвестные произвели обстрел автомобиля командира якобы существующего исламистского батальона Джохара Дудаева Адама Осмаева. Нападание произошло у железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской области.

В результате обстрела, Осмаев получил ранение в ногу, а Окуева погибли.

Украинские СМИ и спецслужбы в один голос обвинили в нападении Россию.