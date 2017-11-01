Набиуллина и Симоньян вошли в топ-100 самых влиятельных женщин мира

Москва, , 18:36 — REGNUM Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вошли в рейтинг самых влиятельных женщин мира 2017 года по версии американского журнала Forbes.

Маргарита Симоньян, впервые попавшая в рейтинг, заняла в нём 52-е место. «Год назад большинство людей не имело представления о том, кто такая Маргарита Симоньян. Сейча её обсуждают в технологических, медийных и политических кругах, поскольку обширное влияние её телеканала RT оказалось в центре внимания», — отмечают составители рейтинга.

Эльвира Набиуллина заняла 49-е место в списке. Как отмечает издание, к мнению главы ЦБ по-прежнему прислушивается президент России Владимир Путин, а её «осмотрительный подход» помогает «завлекать инвесторов к покупке рубля».

Лидером рейтинга вновь стала федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая удерживает эту позицию с 2011 года.

Второе и третье места соответственно заняли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и американский предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс — супруга основателя Microsoft Билла Гейтса. Замкнули пятёрку лидеров операционный директор Facebook Шерил Сэндберг и генеральный директор General Motors Мэри Барра.

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